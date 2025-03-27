В Бронницах построят питомник для декоративных растений

Компания «АСТРА» получила разрешение на строительство нового складского комплекса с административно-бытовым корпусом для питомника декоративных растений в Бронницах. Возведение пройдет на земельных участках, предоставленных компанией в аренду.
Создание питомника решит проблемы импортозамещения. На ферме создадут эксклюзивные растения, их полностью адаптируют к российскому климату.
Для выращивания будут применять новейшие агротехнические технологии. Это поможет повысить качество продукции и удовлетворить спрос на отечественные крупномеры. Также питомник создаст 30 новых рабочих мест для местных жителей.
В Минсельхозпроде МО отмечают, что общие инвестиции в проект составляют более 50 миллионов рублей.
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