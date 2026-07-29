Новый корпус лицея в Бронницах достроят к сентябрю

В городском округе Бронницы завершается реконструкция МАОУ Лицей с возведением новой пристройки на 100 учебных мест. Современное здание общей площадью 4 595 кв. м по адресу: ул. Льва Толстого, д. 8, станет важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры города.

Обновленный лицей начнет работу уже 1 сентября 2026 года — к старту нового учебного года. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

На сегодняшний день строительная готовность объекта достигает 99,1 %. На площадке задействованы 80 рабочих и 2 инженерно-технических специалиста, используется 3 единицы техники. Все ключевые строительные этапы выполнены: готовы монолитные конструкции, наружные и внутренние стены, кровля и фасад.

На 100 % завершены работы по основным инженерным системам: водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, связи, вентиляции. Также проведена поставка соответствующего оборудования. Благоустройство территории выполнено на 99 %.

Сейчас на объекте ведутся финальные работы: устройство напольных покрытий, электромонтажные работы, установка малых архитектурных форм и ограждения территории. Активно идут пусконаладочные работы, их готовность составляет 85 %.

Новая пристройка не только увеличит вместимость лицея, но и создаст комфортные, современные условия для обучения. В здании разместятся специализированные кабинеты физики, биологии, химии, мастерские для трудового обучения, столовая на 370 мест, большой спортивный зал, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр с читальным залом.

На прилегающей территории обустроят волейбольно-баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр, полосу препятствий, беговую дорожку. Благодаря новому корпусу лицея в городском округе Бронницы не будет обучения детей во вторую смену.