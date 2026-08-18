В Бронницах откроют современную спортивную арену в августе

На стадионе «Центральный» в Бронницах завершили модернизацию главной спортивной арены. Теперь это круглогодичный многофункциональный комплекс, который сможет принимать соревнования по нескольким видам спорта.

На поле площадью 1456 квадратных метров уложили резиновое основание, устойчивое к любым погодным условиям. Площадка расчерчена под хоккей, футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис. Она работает по принципу конструктора — за несколько минут трансформируется под нужный вид спорта. Зимой здесь планируют заливать лед.

Кроме того, для спортсменов оборудовали теплые раздевалки, а для зрителей — две трибуны по 30 мест и скамейки для запасных. По периметру установили освещение для занятий в темное время суток.

Начальник отдела физической культуры и спорта Антон Егоров отметил, что обновленный стадион станет главным центром притяжения для жителей округа. Здесь смогут тренироваться школьные секции, любительские лиги и семьи с детьми.

Работы провели по федеральной программе «Детский спорт». Открытие обновленного комплекса запланировано на конец августа 2026 года.