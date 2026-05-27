В Бронницах определят место для строительства торгово-бытового комплекса

В городе Бронницы Московской области прошел аукцион на право аренды земельного участка. На участке площадью 6313 квадратных метров планируется построить торгово-бытовой комплекс, который будет обслуживать местных жителей и обеспечит их необходимыми продуктами питания.

За право аренды земельного участка в Каширском переулке, дом 55, боролись девять претендентов. В ходе торгов начальная стоимость земли увеличилась с 1,3 миллиона до 9,7 миллиона рублей.

Сейчас победитель аукциона занимается подготовкой проектной документации. Строительство объекта планируется завершить до конца года.