В Бронницах начался капитальный ремонт дошкольного отделения школы №2

В городе Бронницы приступили к капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 2 имени Тимофеева. В настоящее время во всех помещениях детского сада ведутся демонтажные работы.

Специалисты планируют обновить фасад и кровлю здания, полностью заменить внутренние инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Также в детском саду установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонтные работы затронут все помещения, включая пищеблок. После завершения ремонта в дошкольное учреждение завезут новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Здание детского сада было построено в 1980 году, и за 45 лет это первый капитальный ремонт. Ранее здесь меняли только кровлю, а сотрудники сада ежегодно проводили косметический ремонт.

Заместитель директора по дошкольному образованию МАОУ СОШ № 2 Елена Зыскунова подчеркнула, что процесс обучения для детей не прерывается, занятия проходят по графику. На время ремонта воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям.

Работы проводятся в рамках государственной программы за счет бюджетных средств при поддержке национального проекта «Семья». Открытие обновленного детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.