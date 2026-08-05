В Бронницах идет благоустройство сквера «Ракушка

В Бронницах активно продолжается реконструкция сквера «Ракушка». Благоустройство одного из главных общественных пространств города планируется завершить к ноябрю 2026 года.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Специалисты занимаются очисткой металлических ограждений от старого покрытия методом пескоструйной обработки, а также грунтовкой конструкций. Помимо этого, выполняется санитарная обрезка кустарников. Одновременно продолжается демонтаж устаревших элементов благоустройства, включая детскую игровую площадку, смотровую беседку и лестничные ограждения, ведущие к воде.

В ходе реконструкции в сквере будет полностью обновлена дорожно-тропиночная сеть, заменено газонное покрытие, проведено озеленение и высадка новых кустарников. На территории появятся современная детская игровая площадка, спортивная зона, сцена с амфитеатром для проведения культурно-массовых мероприятий и новая беседка-ротонда. Кроме того, здесь модернизируют систему освещения и установят камеры видеонаблюдения.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы по созданию современной городской среды. После завершения реконструкции сквер «Ракушка» станет современным пространством для отдыха, прогулок и проведения городских мероприятий.