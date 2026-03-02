В Бронницах близится к завершению строительство нового корпуса лицея

В городе Бронницы продолжается активное возведение нового корпуса лицея, рассчитанного на 100 учащихся. На данный момент строительная готовность объекта достигла 58%.

Здание, площадь которого превышает шесть тысяч квадратных метров, полностью закрыто по контуру. Строители занимаются внутренними отделочными работами: штукатурят и шпаклюют стены, устанавливают откосы. Параллельно ведутся работы по монтажу инженерных систем, вентиляции и электропроводки.

В пищеблоке специалисты приступили к укладке стеновой плитки, а в актовом зале устанавливают кондиционеры. Работы по остеклению продвигаются быстро: на третьем этаже полностью завершили монтаж витражей, на втором — работы близятся к завершению. В скором времени строители приступят к установке витражей на первом этаже. Также в здании начали монтировать подвесные потолки из гипсокартона.

По словам представителя подрядчика ООО «Энергия ОМ» Алексея Шульгина, фасад здания утеплили уже более чем наполовину.

Новый корпус будет представлять собой современное образовательное пространство. Здесь разместятся просторная входная группа, четыре базовых и семь специализированных кабинетов, спортивный зал площадью 540 квадратных метров, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр, столовая на 370 посадочных мест, а также помещения для администрации и специалистов.

Новую пристройку с основным зданием лицея соединит удобная галерея-переход.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.