В Бронницах близится к завершению строительство нового корпуса лицея

В городе Бронницы подходит к концу строительство нового учебного корпуса лицея, готовность которого превысила 93%. Основной объем работ уже выполнен, и сейчас строители завершают внутренние работы.

На объекте идет финальный этап монтажа электрики: устанавливаются розетки, выключатели и светильники. Параллельно проводятся пусконаладочные работы систем вентиляции и пожарной сигнализации. Продолжается и благоустройство прилегающей территории.

Новый корпус лицея площадью 4,5 тысячи квадратных метров будет соответствовать современным образовательным стандартам. Здесь расположатся четыре учебных кабинета и семь специализированных классов для изучения физики, химии, биологии, информатики и иностранных языков. Также в здании появится библиотечно-информационный центр с читальным залом на 70 мест и IT-зоной.

При проектировании здания особое внимание уделили комфорту учащихся и педагогов. В корпусе предусмотрены высокие потолки, современные инженерные системы и эффективная вентиляция, что создаст благоприятные условия для обучения.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области по развитию социальной инфраструктуры. Завершить все работы и открыть новый корпус лицея планируют к 1 сентября 2026 года.