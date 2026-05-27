Новый корпус лицея в Бронницах откроют к сентябрю

В городе Бронницы подходит к концу строительство нового корпуса городского лицея, расположенного на улице Льва Толстого. По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, готовность объекта превысила 87%.

Работы по возведению нового здания ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Площадь нового корпуса составит более 4,5 тысяч квадратных метров, а рассчитан он будет на 100 мест.

Министр подчеркнул, что на площадке трудятся более 100 рабочих и задействовано 5 единиц техники. «На площадке завершается чистовая отделка помещений — устройство пола, электромонтажные работы, окраска стен, устройство полов в спортивном зале, монтаж лифтового оборудования. На прилегающей территории ведется укладка асфальтового покрытия в проездах, обустройство спортивных и игровых площадок, ограждение территории», — уточнил Александр Туровский.

В новом корпусе разместятся специализированные кабинеты для занятий физикой, биологией и химией, мастерские, столовая на 370 мест, большой спортивный зал, актовый зал на 200 мест и библиотечно-информационный центр с читальным залом. На прилегающей территории планируется обустройство волейбольно-баскетбольной площадки, площадки для подвижных игр, полосы препятствий и беговой дорожки.

Открытие нового корпуса Лицея запланировано на 1 сентября 2026 года. Благодаря этому событию в городском округе Бронницы будет прекращено обучение детей во вторую смену.