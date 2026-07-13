В Бронницах благоустраивают сквер «Автодорожный»

В городе Бронницы продолжаются работы по благоустройству сквера «Автодорожный». Площадь территории, на которой идут работы, составляет пять тысяч квадратных метров.

На данный момент строители готовят место для посева газонной травы, отсыпая и выравнивая грунт. Пешеходные дорожки уже забетонированы. Как отметил прораб ООО «ТрансДорСтрой» Иван Дудкин, после того как установится сухая погода, подрядчик начнет укладывать брусчатку.

Площадки для спорта и игр уже готовы. Скоро на двух спортивных площадках появятся баскетбольные стойки и тренажеры для воркаута. Вдоль центральной аллеи установят лавочки и урны.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить благоустройство сквера планируется к первому сентября две тысячи двадцать шестого года.