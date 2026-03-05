В Бронницах активно посстроят новый корпус лицея

В городском округе Бронницы продолжается строительство нового корпуса городского Лицея, который возводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». На данный момент строительная готовность объекта превысила 65%.

Новый корпус Лицея будет располагаться по адресу: город Бронницы, улица Льва Толстого, дом 8. Площадь здания составит более 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь будет создана современная образовательная среда, отвечающая всем актуальным стандартам.

На стройплощадке работают 80 строителей и три единицы техники. Ведутся различные виды работ, включая устройство пола с укладкой плитки, электромонтажные работы, кладочные работы, шпатлевку стен и колонн, монтаж вентилируемого фасада и установку емкости для сбора ливневых вод.

После завершения строительства в новом корпусе будут размещены основные и специализированные кабинеты, мастерские, спортивный зал, библиотечно-информационный центр с читальным залом и столовая.

Пространство вокруг лицея также ждет преображение: на прилегающей территории обустроят волейбольно-баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр, полосу препятствий и беговую дорожку. Это сделает лицей не только центром образования, но и точкой притяжения для активного досуга детей и подростков микрорайона.

Открыть новый корпус Лицея планируется к 1 сентября 2026 года.