Спортивный комплекс и школа искусств в Серпухове провели день открытых дверей

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русский медведь» и школа искусств провели для родителей из Серпухова день открытых дверей. В городском округе созданы условия для всестороннего развития ребенка.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» работают свыше 15 направлений. В учреждении занимаются более 3000 детей и взрослых. Руководство планирует развивать женский футбол после того, как построят профессиональные мини-футбольные поля. Комплекс имеет удобное расположение, что также важно для родителей при выборе секции.

Детской музыкальной школе искусств в этом году исполнилось 80 лет. Здесь созданы направления игры на фортепиано, скрипке, флейте, виолончели, саксофоне, ударных инструментах, аккордеоне и домре. Можно научиться петь сольно или в хоре.

Педагоги и воспитанники подготовили для гостей показательные выступления, чтобы родители и дети смогли определиться в выборе.

День открытых дверей — это возможность наглядно посмотреть, какие кружки и секции работают в Серпухове.

«Продолжим развивать дополнительное образование в муниципалитете, чтобы как можно больше ребят находили себе занятие по душе», — отметил Сергей Никитенко.

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