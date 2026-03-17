В Больших Вяземах планируют открыть обновленный детский сад в 2026 году

В поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе. Подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к общестроительным и отделочным.

По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, стройготовность объекта достигла 25%. Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию благоустроят.