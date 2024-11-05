В больницу Домодедова по программе «Приведи друга» пришли 18 сотрудников

С начала 2024 года Домодедовская больница пополнилась восемнадцатью новыми специалистами. Это стало возможным благодаря областной программе «Приведи друга», которая позволяет сотрудникам получать премии за приглашение в больницу новых коллег.

«Инициатива пользуется популярностью среди сотрудников, которые охотно делятся своим опытом и возможностями с родственниками и друзьями. Приглашенные сотрудники, вдохновленные этим, с удовольствием присоединяются к команде Домодедовской больницы», — отметил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Акция «Приведи друга» действует с начала 2022 года и была инициирована Министерством здравоохранения Московской области. По ее условиям сотрудник, который приводит нового врача или медперсонал, получает премию — до сорока тысяч рублей за врача и до двадцати пяти тысяч за фельдшера или медсестру. Привлеченный специалист должен быть трудоустроен на полную ставку и не работать в подмосковных медучреждениях последние полгода.

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