Новое оборудование установили в больнице в Павловском Посаде

В отделении принимают более 20 пациентов в день. У многих из них диагностирована глаукома, и для них особенно важно исследование толщины роговицы. Теперь его проводят с помощью пахиметра. Кроме того, в отделение поступили автоматический проектор знаков и щелевая лампа. Первое устройство помогает проверять остроту зрения, а второе — необходимо для биомикроскопии глаза. Новая техника делает диагностику более точной и позволяет врачам проводить более глубокие обследования.

Чтобы получить помощь в отделении, сначала нужно обратиться к офтальмологу в поликлинике. Записаться можно через «Госуслуги», чат-бота «Денис» или по номеру 122. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области.