Невролог Анастасия Карпенкова пополнила штат поликлиники № 1 в Лобне

В поликлинике № 1 городского округа Лобня начала работать врач-стажер Анастасия Карпенкова. Специалист продолжает учебу в ординатуре по специальности «Неврология».

Анастасия Карпенкова окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Николая Пирогова, специализировавшись в лечебном деле. Сейчас проходит ординатуру на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Владимирского.

Специалист призналась, что для нее является очень ценным опыт, которой она получает в поликлинике. Опытные коллеги всегда готовы прийти ей на помощь, дать совет, что-то подсказать. «Я испытываю удовлетворение от своей работы, радуют пациенты: настолько они благодарны»», — рассказала Анастасия Карпенкова.

Программа поддержки медработников, направленных на работу в сельскую местность, «Земский доктор» и «Земский фельдшер», продолжает действовать в Подмосковье. С их помощью врачи могут получить до 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры — до 750 тысяч рублей. С начала года такой возможностью воспользовались 122 медика.

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