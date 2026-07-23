В больнице Химок установили новое офтальмологическое оборудование

В больницу городского округа Химки на улице Мичурина поступило новое медицинское оборудование. Это произошло в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Заведующая отделением офтальмологии Марина Илюхина рассказала, что теперь для выявления и диагностики глазных заболеваний используют аберрометр, фороптер, АВ-скан и микроскоп с возможностью визуализации на мониторе.

«Можно провести аналогию. Представьте, что глаз — это сложный механизм, и врачу нужно точно знать его геометрию перед лечением и операцией. Тут нам на помощь и приходит АВ-сканирование», — объяснила врач.

Благодаря одномерному ультразвуковому сканированию компьютер с микронной точностью вычисляет размеры глаза. Это позволяет измерить размеры хрусталика, а также переднюю и заднюю оси глаза. Современная техника помогает отслеживать прогрессирование заболеваний.

Аберрометр помогает выявлять точки искажений. В глаз пациента направляется лазерный луч, который проходит через оптические среды и отражается. Результат исследования отображается на мониторе. Это позволяет с высокой точностью подобрать контактные линзы и назначить курс лечения тяжелых заболеваний глаза.

Обратиться за медицинской помощью могут жители Химок и других городских округов Подмосковья по направлению от офтальмолога. Также возможна экстренная госпитализация и прием пациентов с острыми симптомами заболеваний.