В больнице Долгопрудного появились новые приборы для диагностики глазных болезней

В офтальмологическом отделении больницы в городском округе Долгопрудный появились современные медицинские приборы. Они помогают выявлять болезни глаз на начальной стадии, до появления первых симптомов.

Главное приобретение — российский аппарат-периметр АП-960. Он считается «золотым стандартом» офтальмологической диагностики и используется для проверки периферического зрения. Пациенты смотрят в центр прибора, а по бокам появляются световые вспышки. Если человек их видит, он нажимает на кнопку. Если есть нарушения сетчатки или зрительного нерва, вспышку заметить не удается.

Благодаря этому прибору врачи могут выявлять патологии, которые раньше могли оставаться незамеченными: глаукому, частичную атрофию зрительного нерва, опухоли, сосудистые нарушения, рассеянный склероз и другие заболевания. Результаты обследования сразу выводятся на принтер и отдаются пациенту на руки. Врач может определить степень поражения зрительного нерва и подобрать точную терапию.

Также в отделении появился новый УЗИ-аппарат. Он позволяет исследовать анатомические изменения глаза и определять патологии заднего отрезка глаза. С его помощью определяются длина глаза и толщина нативного хрусталика и роговицы. Эти данные важны для подбора и расчетов искусственного хрусталика после удаления катаракты.

Заведующая офтальмологическим отделением Долгопрудненской клинической больницы, кандидат медицинских наук Ирина Ильинская рассказала, что приоритет этого года — создание лазерного центра. На сегодняшний день в отделении проводятся лазерные операции переднего отрезка глаза: лазерная хирургия глаукомы и вторичной катаракты. В этом году ожидается поставка второго аппарата, который позволит проводить операции и на заднем отрезке глаза. «Как только поступит вторая установка, отделение сможет официально называться полноценным лазерным центром», — отметила Ильинская.