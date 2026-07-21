В Богородском завершается реконструкция бульвара Мастеров

В поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа близится к завершению третий этап благоустройства бульвара Мастеров, который местные жители ласково называют «Бродвеем». Подрядчик заканчивает основные работы, и сквер планируют открыть до середины августа.

Реконструкция проходит поэтапно. В 2024 и 2025 годах на центральных аллеях уже уложили плитку, высадили кустарники, установили скамейки, а также построили небольшую сцену и детскую площадку. Общая площадь благоустройства превысила один гектар.

Начальник отдела реализации проектов управления благоустройством администрации Сергиево-Посадского округа Ольга Романова сообщила, что рабочие завершают укладку пешеходных дорожек: часть тропинок выкладывают плиткой, а для неспешных прогулок отсыпают удобные маршруты из гранитного отсева.

Главным украшением третьей очереди станут пять деревянных арт-объектов, стилизованных под знаменитую богородскую игрушку. Это подчеркнет местную идентичность сквера.

«Мы зарезервировали средства в бюджете еще в начале года, чтобы продолжить этот проект. До этого уже сделали несколько дорожек, высадили кустарники, поставили лавочки. Сейчас идет очередной этап — жители очень ждали продолжения», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Денис Иудин.

Благодаря неравнодушным жителям Богородского сквер вошел в программу «Формирование современной комфортной городской среды». Осталось немного подождать, и «Бродвей» снова станет точкой притяжения для всех жителей поселка.