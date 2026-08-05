Свыше 35 километров дорог отремонтировали в Богородском округе по нацпроекту

В рамках ремонтного сезона 2026 года в Богородском округе обновили дорожные покрытия. Ремонт проводился по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин отметил, что дорожные службы завершили ремонт трех региональных и 82 муниципальных дорог и тротуаров. Всего обновили более 35 километров покрытия.

На региональной сети специалисты Мосавтодора заменили свыше 10 километров асфальтобетонного покрытия. Наибольший объем работ выполнили на отрезке, соединяющем деревню Авдотьино и Стулово. Ежедневно по этому участку проезжает более 11 тысяч автомобилистов.

Также дорожники отремонтировали покрытие на улице Полевой в деревне Пашуково и на подъезде к деревне Тимохово.

На муниципальной сети покрытие обновили на 76 участках дорог протяженностью более 23 километров, а также на восьми тротуарах. В Ногинске отремонтировали 17 дорог, в числе которых улицы с интенсивным движением: Текстилей, Совнархозная, Аэроклубная, 1-я Ревсобраний и другие.

Для устройства нового покрытия на всех участках использовалась современная асфальтобетонная смесь типа А16Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью.