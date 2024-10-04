Родители школьников проверили качество питания в центре образования в Богородском округе

Рабочая группа проекта «Новая школа» и местного отделения партии «Единая Россия», а также родители проверили качество питания школьников в центре образования № 21.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Печенкин и координатор партийного проекта «Новая школа», член местного совета сторонников Наталья Асоскова посетили Центр образования № 21 и провели контроль организации питания учащихся. Их сопровождали представители общественности и родители школьников.

Особое внимание также было уделено условиям обучения и обеспечению безопасности учащихся в учебном заведении. Проверяющие обратили внимание на соответствие приготовленных блюд утвержденному меню, санитарное состояние обеденного зала. Замечаний по горячему питанию сделано не было. Такие проверки качества в школах Богородского округа проводятся регулярно.

Проект «Новая школа» направлен на совершенствование системы образования. Он включает три основных направления работы: развитие инфраструктуры образования и создание качественной образовательной среды; обеспечение качества содержания образовательного процесса; защита прав всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей.

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