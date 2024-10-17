Семинар по инновационным технологиям обучения прошел для педагогов в Богородском округе

Центр образования № 30 стал площадкой для регионального интенсива по инновационным технологиям в патриотическом воспитании школьников. Такие встречи проходят в рамках стажировки по программе воспитания «ПроКЛАСС».

Участниками семинара стали представители образовательных учреждений Московской области и активисты в сфере патриотического воспитания, специалисты и организаторы дополнительного образования. Всего собралось 68 педагогов из 19 центров образования шести городских округов: Богородского, Реутова, Электростали, Каширы, Шатуры и Балашихи.

Учителя центра образования № 30 поделились эффективным опытом использования инновационных подходов. Участники мероприятия смогли обменяться профессиональных опытом и взять интересные наработки коллег. Помимо выступления спикеров на интенсиве прошли увлекательные мастер-классы.

Отметим, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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