В Богородском округе подвели итоги проекта «Богородская леди»

Три месяца 10 участниц проекта «Богородская леди» проходили обучение по разным направлениям, от этикета до ораторского мастерства. Победительницей стала Ева Иванова, девочка рассказала, что планирует дальше двигаться в этом направлении и позиционировать себя как «Богородская леди 2026».

В проекте участвовали девушки от 13 до 17 лет. После финала участники и наставники собрались на чаепитие и поделились впечатлениями от проекта. Девушек учили этикету, стилю, ораторскому мастерству, искусству макияжа и дефиле, а также фотопозированию. Организаторы уверены, что эти навыки пригодятся участницам в жизни.

«Впечатления о проекте очень хорошие. И как ожидания тоже. То есть ожидания были большие, и они получились. Я познакомилась с прекрасными девочками. Я думала, я перестану с ними разговаривать, гулять после проекта. Не перестала, нет», — поделилась участница Ксения Алексеева.

По завершению проекта девочки изменились, и эти изменения заметны всем: участницы стали более уверенными и открытыми, как перед камерой, так и перед друг другом. Девушки научились не только красиво преподносить себя, но и слушать.

«Для меня это большой шаг. Я стала намного увереннее, давать интервью, выступать на сцене. Этот проект мне дал очень много привилегий. И я думаю, я буду идти дальше, как-то буду себя позиционировать как „Богородская леди 2026“», — рассказала победительница Ева Иванова.