Областной конкурс детского творчества прошел в Богородском округе

Открытое мероприятие под названием «Игрушка — символ года» состоялось в районном Доме культуры в Ногинске. Его организовал коллектив Ногинской детской художественной школы.

В творческом состязании участвовали более ста воспитанников школ искусств со всего Подмосковья. Ребята продемонстрировали креативность и высокий уровень мастерства в изображении всех оттенков новогоднего настроения.

Жюри конкурса высоко оценило работы участников. Но самое большое впечатление на судей произвела работа Роксаны Кудиной «Символ 2025 года». Воспитаннице Ногинской детской художественной школы присудили Гран-при конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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