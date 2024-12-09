Выставка акварели Сергея Михайлюка открылась в Ногинске

Персональная экспозиция члена Союза художников Подмосковья начала работать в центре культуры и творчества «Глухово». Познакомиться с работами Сергея Михайлюка можно будет до 20 декабря.

Торжественное открытие выставки было приурочено к Международному дню художника, отмечавшемуся 8 декабря. Поздравить живописца пришли его родные, друзья и коллеги. Гостей центра культуры и творчества поприветствовали глава местного отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич и заместитель начальника управления культуры администрации муниципалитета Алла Боднарюк.

Для посетителей выступали хореографический коллектив «Танцевальная веранда» и певица Ираида Палаткина.

Легкие и воздушные работы художника, выполненные в технике акварели, гравюры и карандаша, произвели большое впечатление на гостей выставки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».