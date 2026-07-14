В Богородском округе обсудили планы по строительству объездной дороги

Глава Богородского округа Денис Семенов провел встречу с жителями улицы Большое Васильево. На встрече присутствовали более двадцати человек. Обсуждались планы по строительству объездной дороги, которая поможет избежать пробок и снизить поток машин через частный сектор.

Изначально планировалось организовать сквозной проезд по улицам Вокзальная и Большое Васильево. Однако по просьбам жителей администрация расторгла контракт на эти работы.

Денис Семенов предложил построить дорогу вдоль железной дороги. Там есть участок шириной тридцать метров, который относится к полосе отвода РЖД. На этом участке можно построить полноценную дорогу с двумя полосами движения, шумозащитным экраном и тротуаром.

На участке расположен дом на две семьи. Жители готовы переехать, если им предоставят новое жилье. До конца 2026 года администрация купит две квартиры в Электроуглях для расселения семей. После этого аварийный дом снесут и приступят к строительству дороги.

Строительство объездной дороги позволит улучшить транспортную ситуацию в районе и сделать жизнь местных жителей более комфортной.