В Богородском городском округе модернизируют систему водоснабжения

В Богородском городском округе активно продолжается модернизация системы водоснабжения. Один из ключевых объектов — новая станция водоочистки «Заречье» — уже построена и функционирует. Специалисты завершают аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе, чтобы вывести станцию на полную мощность к началу отопительного сезона.

Сейчас на водоводе, соединяющем водозаборные узлы «Ямкино» и «Молзино», смонтировано 1790 метров из 1811 запланированных. Продолжаются сварочные работы на участках примыкания и строительство водопроводных камер.

Станция «Заречье» — одна из крупнейших в Московской области. Ее производительность составляет 10 тысяч кубометров воды в сутки. В состав комплекса входят восемь фильтров очистки и современная насосная станция с пятью насосами. Все технологическое оборудование произведено в России.

После запуска на полную мощность станция будет обеспечивать чистой питьевой водой более 600 многоквартирных домов и около 100 социальных объектов в микрорайонах Заречье-1, Заречье-2 и центральной части Ногинска. Запас производительности позволит подключать к системе новые жилые дома и социальные учреждения.