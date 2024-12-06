Школьников в Лосино-Петровском посвятили в юные автоинспекторы

В Биокомбинатовской школе городского округа Лосино-Петровский ученики второго класса стали юными инспекторами движения. Торжественное мероприятие прошло с участием опытных наставников, которые подготовили для ребят насыщенную программу.

Праздник начался с театрализованной сценки «Веселый светофор». Школьники узнали, как важно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге. Главным моментом стало произнесение клятвы юных инспекторов, где ребята пообещали быть примером для других и помогать в обеспечении безопасности на дорогах.

Старшие участники отряда поддержали своих младших товарищей, делясь опытом и знаниями. Впереди ребят ждет год, полный новых мероприятий, акций и задач, направленных на воспитание культуры безопасного поведения. Участники уверены, что их усилия помогут сделать дороги безопаснее для всех.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».