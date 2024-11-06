Фотовыставку и концерт провели на «Ночи искусств» в Воскресенске

Центральная библиотека имени Инны Гофф в Воскресенске присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие собрало любителей культуры под девизом «Россия объединяет».

Вечер в библиотеке начался с показов работ Ульяны Неустроевой и Елены Колосовой, которые представили фотовыставки «Золотая осень» и «Архыз. Жемчужина Кавказа». Также в библиотеке можно было посетить экспозицию «Я улыбаюсь тебе», посвященную Инне Гофф, известному писателю и поэту. Важной частью акции стали социальные опросы, где участники делились мыслями о том, что нас объединяет.

Музыкальная программа включала выступления ансамбля народной песни «Милавица» из села Федино, хора «Купава» ДК «Юбилейный» и сольные номера от местных артистов. С историческим экскурсом о следе Пожарского на Воскресенской земле выступила заведующая краеведческим отделом библиотеки Елена Юрова.

Посетители могли проверить свои знания в викторинах и библио-лотерее «Лови вопрос о России», а самым юным участникам предложили мастер-класс по изготовлению поделок из соленого теста.

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