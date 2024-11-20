Ярмарка народного творчества прошла в библиотеке Воскресенска

В Воскресенской городской библиотеке прошла ярмарка народного творчества в рамках проекта «Культура для школьников». Школьники познакомились с традициями русских ремесел и приняли участие в мастер-классах.

Ярмарка народного творчества стала настоящим путешествием в мир традиционной русской культуры. Учащиеся гимназии № 1 узнали, что такое народное творчество, познакомились с такими изделиями, как дымковская и богородская игрушки, а также с матрешками. Ребята изучили виды росписи: хохломскую, гжельскую, жостовскую и городецкую.

Особое внимание было уделено уникальности сочетания повседневных предметов быта с художественными украшениями, что позволяет сохранить культурные традиции. В рамках мероприятия школьники смогли попробовать себя в роли мастеров народных ремесел. Они изготовили куклу-кувадку, расписали матрешки и украшали сарафаны.

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