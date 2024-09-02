Творческие мастер-классы провели ко Дню открытых дверей в библиотеке Шатуры

День открытых дверей прошел в библиотеке Шатуры. Для гостей провели мастер-классы по бисероплетению, вязанию и другие активности.

«Такие встречи с жителями дают нам понять, что сейчас пользуется спросом, какой кружок следует еще открыть. Также поностальгировали и показали игры, которые были популярны во времена старшего поколения», — отметила заведующая отделом обслуживания Шатурской библиотеки Анна Аникина.

Гостей библиотеки ждала экспозиция с приставками, консолями и телевизорам старых моделей, которую представил местный житель. Для тех, кто любит современные гаджеты, в библиотеке есть очки виртуальной реальности с джойстиками.

«Воспользоваться оборудованием дети могут по субботам. Пока работаем по предварительной записи, потому что спрос очень большой. Услуга платная, но при этом в дни масштабных праздников, например, таких как „Библионочь“, VR-очки доступны всем, кто желает оказаться в мире с дополненной реальностью», — отметила Аникина.

Также в библиотеке можно поиграть в традиционные настольные игры. Там работает театральный кружок, ИЗО-студия. В сентябре в библиотеке откроют продленку и клуб «Дошколенок». Отметим, что библиотека стала местом притяжения после ремонта в 2021 году.

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