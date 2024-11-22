Выставка картин ко Дню художника открылась в библиотеке в Лобне

В библиотеке Красной Поляны стартовала выставка, посвященная Дню художника, и прошли увлекательные занятия для школьников. Гости мероприятия увидели работы художника Вадима Борискина и приняли участие в книжном квесте.

На выставке представлены портреты молодого мастера, а также книги и альбомы о великих художниках и музеях мира. Литературно-художественная экспозиция призвана познакомить посетителей с искусством и его историей.

Школьники из шестой школы имени Сахнова приняли участие в специальном квесте. Их разделили на команды, чтобы они могли выполнить задания библиотекаря и найти нужные книги. Это позволило ребятам узнать больше о культуре России, развить навыки работы в команде и интересно провести время.

Организаторы уверены, что такие мероприятия помогают не только расширить кругозор школьников, но и привить любовь к искусству и чтению.

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