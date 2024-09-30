Краеведческий мини-музей открылся в библиотеке в Лобне

Открытие мини-музея состоялось в Краснополянской библиотеке городского округа Лобня. Для гостей провели краеведческую экскурсию.

Экспозицию создали в библиотеке в рамках проекта «Знатоки родного края», целью которого является развитие патриотизма с помощью знакомства посетителей с богатой историей округа.

Участникам экскурсии объяснили происхождение названий улиц Лобни, рассказали о построивших на Красной поляне в 1850 году бумагопрядильную фабрику купцах Крестовниковых, а также продемонстрировали фотографии и вещи времен Великой Отечественной войны.

Работники библиотеки представили гостям книгу «Лобня. Природа. История» краеведа Татьяны Роговой и другие издания, посвященные Лобне, Красной Поляне и России.

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