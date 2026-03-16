Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Белоозерском

В 2-м микрорайоне города Белоозерского Воскресенского городского округа в скором времени начнутся работы по возведению многоквартирного дома. Это часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пресс-служба регионального Минстройкомплекса сообщила, что разрешение на строительство уже выдано.

До конца IV квартала 2027 года в новый дом планируется переселить жителей 140 аварийных квартир общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров. Среди них — жители аварийных домов на улицах Московская, Мичурина, Стандартная, Маркина, Андреса в городе Воскресенске, Октябрьской, Ленинской, Рабочий Городок в поселке Цюрупы, площади Ленина в поселке Хорлово, Фабричной в деревне Золотово, улицы Фабрики «Вперед» в селе Барановское и других.

Завершить строительство и передать ключи от новых благоустроенных квартир планируется до конца 2027 года.