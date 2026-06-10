В Белоозерском продолжается капитальный ремонт детского сада «Незабудка»

Капитальный ремонт детского сада «Незабудка» в городском округе Воскресенск находится в активной фазе. На данный момент работы выполнены на 31%. Строители ведут подготовку полов к устройству стяжек.

Начальник участка компании-подрядчика «СК Молния» Алексей Ушков сообщил, что на данный момент укладывается слой шумоизоляции — керамзит. «Работы подходят к этапу полусухих стяжек, который также начнем выполнять сегодня», — добавил он.

Параллельно на объекте ведутся электромонтажные работы, которые уже выполнены на 70%. Строители готовятся к установке окон и проводят кровельные работы, включая укладку парапета на крыше. В ближайшее время планируется начать гидроизоляцию.

Площадь здания детского сада составляет порядка 1170 квадратных метров. В ремонтных работах задействованы 8 человек. Сдать объект планируется к 1 сентября.