В Белоозерском продолжается капитальный ремонт детского сада «Незабудка»

Начальник участка компании-подрядчика «СК Молния» Алексей Ушков рассказал, что внутренние работы почти готовы к покраске — порядка 90%. Рабочие монтируют короба, зашивают инженерные коммуникации, которые сразу шпаклюют и готовят под покраску.

По словам Алексея Ушкова, система отопления, холодное и горячее водоснабжение, вентиляция, слаботочные системы и электромонтажные работы также выполнены на 90%. После установки потолков останется только развесить светильники и поставить выключатели.

Кровля на объекте готова на 80%. Ведется монтаж металлоконструкций входных групп и перекрытий над двумя спальнями. Активно идет работа по устройству мокрого фасада по всему периметру здания. Также рабочие делают контур заземления по периметру на улице.

Всего в работах задействованы 66 человек и 2 единицы техники: трактор и машина по вывозу мусора. Планируется, что объект будет передан руководству детского сада 28 августа.