В Белоозерском обновляют детский сад «Незабудка»

В городском округе Воскресенск, в городе Белоозерском, продолжается масштабное обновление здания детского сада «Незабудка», расположенного на улице Молодежной, 37. Двухэтажное здание 1965 года постройки общей площадью 728 квадратных метров преобразится как внутри, так и снаружи.

Подрядчик — компания «СК Молния» — задействовал на объекте 25 рабочих. Строители ведут отделку помещений: штукатурят и шпаклюют стены. Идет расширение дверных проемов с установкой новых металлических перемычек. Параллельно выполняются электромонтажные работы: подготовка под прокладку кабеля уже выполнена на 90%. На следующей неделе специалисты приступят к монтажу кабельных линий.

Ремонт проходит во всех групповых помещениях и в пищеблоке. Заменят все инженерные системы и обновят кровлю. Фасад здания тоже ждет преображение — он получит новый облик. Кроме того, строители благоустроят прилегающую территорию.

Завершить работы планируют к началу следующего учебного года.