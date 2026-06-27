В Белоомутском лесничестве Московской области произошел пожар

На территории гослесфонда Московской области 26 июня произошел пожар. Он вспыхнул в Белоомутском участковом лесничестве (Луховицкий филиал ГАУ МО «Мособллес») в шести километрах от поселка городского типа Белоомут городского округа Луховицы.

При тушении возгорания были задействованы тринадцать человек личного состава лесопожарных формирований и семь единиц техники. Пожар был потушен в день выявления.

27 июня на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. В Волоколамском, Егорьевском и Шатурском лесничествах — первый класс, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — второй класс.

28 и 29 июня на большей части территории Московской области также ожидается третий класс пожарной опасности, а в Бородинском и Клинском лесничествах — второй класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 20–26 °C, ночью — плюс 10–13 °C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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