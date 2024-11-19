Дворовые территории благоустроили в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Жители домов на площади Ленина и улице Новой теперь могут пользоваться новыми пешеходными дорожками и парковками общей площадью более полутора тысяч квадратных метров. Также высадили сто метров живой изгороди, что добавило зелени в общий облик двора. Установили 10 скамеек и столько же урн.

Важной частью работ стало освещение: вдоль 310 метров линии смонтировали двадцать две опоры и двадцать семь энергоэффективных светильников.

«Для нас важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно. Теперь они получили современную и уютную территорию для отдыха и прогулок», — отметила депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова.

Благоустройство стало возможным благодаря обращениям жителей и участию округа в федеральной программе.

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