В Балашихе завершается капитальный ремонт школы №18

В городе Балашиха, в микрорайоне Агрогородок, продолжается капитальный ремонт школы № 18. Преобразить здание 1968 года постройки начали в октябре 2025 года. За ремонт учреждения площадью 6717,6 квадратных метров отвечает подрядная организация ООО «Монат Групп».

По словам директора школы Елены Васильевой, на 13 апреля все черновые работы завершены. Строители возвели стены и залили полы на всех трех этажах. На цокольном этаже почти закончили работы над перегородками. Сейчас специалисты меняют окна, утепляют крышу и обшивают фасад. Директор отметила, что работы идут хорошими темпами.

За ходом ремонта следят представители парламента, общественность и родители учеников. Многие из родителей и педагогов живут рядом со школой и часто приходят наблюдать за процессом. Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года, и все с нетерпением его ждут.

Ежедневно в строительстве участвуют более 80 человек и три единицы техники. Завершить работы планируют в августе, чтобы подготовить объект к началу нового учебного года.

В школе обновят все учебные кабинеты и библиотеку, а также обустроят кухню полного цикла. По просьбе жителей пищеблок неполного цикла преобразуют в полноценный.

В здании появятся два спортивных зала с душевыми и раздевалками, тир и кабинеты технологии. Также установят современные системы видеонаблюдения и противопожарной защиты. Прилегающую территорию благоустроят, а к началу учебного года в школу доставят новую мебель и оборудование.