В Балашихе запустят производство ламинированной упаковки для продуктов

В Балашихе завершили строительство производственно-складского корпуса, где будут выпускать ламинированную упаковку для пищевой продукции. Объем — до 350-400 тонн в месяц, сообщило Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Речь о трехэтажном здании площадью 4,6 тысячи квадратных метров на Объездном шоссе. В проект инвестировали около 400 миллионов рублей. Здесь выстроили полный цикл — от обработки пленки до хранения и отгрузки готового товара. В основе производства лежит ламинация — соединение слоев упаковки с помощью клея. Для этого установили три ламинатора с шириной каретки 1100 и 1300 миллиметров.

На линии будут работать с разными видами пленки и их комбинациями. Сырье поступает уже готовым от поставщиков, после обработки продукцию упаковывают на палеты и отправляют на склад перед отгрузкой.

В здании предусмотрены производственный цех, склады сырья и готовой продукции, зона промежуточного хранения, компрессорная и мастерская.

Главгосстройнадзор Подмосковья провел итоговую проверку и выдал заключение о соответствии проекту. Строительство заняло меньше двух лет: работы начались в апреле 2024 года и завершились в марте 2026-го. Ввод в эксплуатацию — в ближайшее время.

На предприятии создадут около 90 рабочих мест. Застройщиком выступила компания «АМ МАТЕРИАЛС», которая занимается производством и обработкой упаковочных материалов.