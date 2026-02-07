В Балашихе задержана администратор хостела, где погибли люди

В микрорайоне Салтыковка города Балашиха была задержана 51-летняя женщина, которая по указанию одного из собственников организовала незаконное проживание иностранных граждан. Помещение использовалось под хостел с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

В здании отсутствовали системы противопожарной защиты и средства пожаротушения, а проживающие не были ознакомлены с правилами пожарной безопасности. 27 января 2026 года в результате нарушения этих правил в здании произошел пожар, в котором погибли четыре человека.

Следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

За ходом и результатами расследования следит Балашихинская городская прокуратура.