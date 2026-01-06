В Балашихе за 2025 год капитально отремонтировали теплосети в восьми микрорайонах

Комплексную модернизацию провели в микрорайонах Балашиха-2, Купавна, Павлино, Янтарный, Изумрудный, Южное Кучино, Заря и Северный. Специалисты заменили устаревшие участки трубопроводов на новые, используя современные и долговечные материалы. Это повысило энергоэффективность системы и значительно сократило потери тепла при его подаче в дома.

Проведенные работы также уменьшили количество возможных утечек и риск аварий, что сделало теплоснабжение более надежным и бесперебойным для жителей. После завершения всех технических этапов подрядчики приступили к благоустройству территорий: восстанавливают асфальтовое покрытие, газоны и тротуары, которые были затронуты в ходе ремонта.



