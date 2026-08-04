В Балашихе строительство многопрофильной больницы достигло 50% готовности

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха строительство многопрофильной больницы вышло на новый этап. Общая готовность объекта достигла примерно 50%. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам Сергея Кузнецова, производителя работ компании «МСУ 1», на площадке одновременно реализуются несколько направлений. Завершается нулевой цикл фундамента и хладоцентра, активно ведутся наружные работы и прокладка инженерных сетей.

«Мы уже демонтируем грузовые подъемники на фасадах, чтобы закончить наружные работы, — рассказал Сергей Кузнецов. — Параллельно завозим механизированную технику для нанесения штукатурки и малярных работ, а также компрессоры».

В главном корпусе, патологоанатомическом блоке и надземной парковке уже выполнены перегородки, идет штукатурка стен и разводка электрики — эти этапы практически завершены. Следующим крупным этапом станет монтаж отопительных сетей: строители будут развешивать радиаторы и готовить здание к зимнему периоду.

На стройплощадке сейчас задействовано свыше 700 человек, а на пике численности штат может вырасти до 800 специалистов и более. Всего в больнице будет 24 лифтовые шахты (по 4 на каждый из 4 блоков) и 24 лифта.

Параллельно со строительством медучреждения благоустраивают прилегающую территорию и решают транспортную проблему микрорайона. Строители проложили новую дорогу вдоль старой, отвечая на запрос жителей о расширении дорожной сети.

Ориентировочный срок завершения строительства — около двух лет. Новый медицинский комплекс станет важным социальным объектом для всего востока Подмосковья. Круглосуточный стационар рассчитан на 1123 койки, в нем развернут отделение экстренной помощи. Консультативно-диагностический центр сможет принимать до 300 пациентов ежедневно.