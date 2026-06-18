В Балашихе стартовала «Дворовая лига» со спортивным состязанием

В городском округе Балашиха на улице Солнечной, 8, развернулись спортивные баталии в рамках «Дворовой лиги». Жители играли в футбол, волейбол и баскетбол.

Проект призван объединить любителей спорта и дать им шанс преобразить свой двор. Район-победитель получит новую спортивную площадку или реконструкцию уже существующей. К новому проекту уже присоединились более тысячи горожан.

Программа сезона 2026 года охватывает сразу пять дисциплин: мини-футбол, волейбол, баскетбол 3×3 (стритбол), настольный теннис и Игры ГТО.

Капитан команды по баскетболу Lavash Team Лука Лукиан узнал о «Дворовой лиге» в одном из пабликов в социальной сети. Ему понравились организация и наличие спонсора, поэтому он решил подать заявку на участие.

Глава Балашихи Сергей Юров пояснил, что «Дворовая лига» выросла из другого успешного городского проекта — Балашихинской школьной лиги, которая три года назад стартовала при поддержке правительства Московской области и Министерства спорта. Теперь же решили расширить ее возможности и создать единую лигу, которая объединит не только школьников, но и всех любителей спорта.

Победителем «Дворовой лиги» станет район, набравший наибольшую сумму очков по всем дисциплинам. Награждение победителей пройдет по всем спортивным канонам: призеры в отдельных дисциплинах получат медали, грамоты и кубки. А главный приз общего зачета — новая или отремонтированная спортивная площадка.