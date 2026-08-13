В Балашихе стартовала бесплатная образовательная программа по искусственному интеллекту

В парке «Пехорка» в Балашихе прошла первая из шести лекций цикла «ИИ без сложных слов» — «Искусственный интеллект простыми словами». Открытые бесплатные лекций для жителей города будут проходить по субботам в парке «Пехорка», сообщил глава города Сергей Юров.

В рамках цикла лекций слушателям расскажут об истории искусственного интеллекта и его применении в бизнесе, работе и учебе, а также о защите от мошенников и распознавании дипфейков.

«Тема искусственного интеллекта сейчас очень актуальна. Кто-то использует ИИ очень активно, кто-то в меньшей степени. У наших жителей есть возможность получить информацию об этом из первых уст. Каждый последующий урок развивает и углубляет тему», — отметил Юров по итогам первой лекции цикла.

Лекторами программы выступают специалисты Сбера, которые занимаются разработкой и внедрением ИИ-программ, а также приглашенные внешние эксперты, которые расскажут о развитии технологии в мире.

Слушательница первой лекции Юлия Дорохина рассказала, что использует нейросети в работе с закупками, прогоняя через него технические задания. Она отметила, что на занятии узнала для себя новые факты о работе с инструментами искусственного интеллекта, в частности, что не всегда может отличить настоящую фотографию от созданной нейросетью, и подчеркнула важность критически проверять результаты работы ИИ.