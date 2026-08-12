В Балашихе создают галерею из мозаичных панно на территории бывшей фабрики

Ключевое место экспозиции — Ленинская аллея, где уже разместили часть советских мозаик. Их предстоит почистить и отреставрировать. Художники и лаборанты компонуют фрагменты старых мозаик в единую композицию, несмотря на то что многие из них повреждены или утрачены.

Светлана Лихачева, художник-мозаичист и куратор лаборатории, пояснила: «Сегодня мы компонуем фрагменты старых мозаик в единую композицию. Часть панно утеряна, у некоторых есть серьезные повреждения — не хватает смальты. Мы подбираем подходящие друг к другу фрагменты и ищем для них лучшие места: на аллеях, в нишах — везде, где пространство само подсказывает, что его хочется украсить».

Со-куратор лаборатории Ольга Бабина рассказала, что цель команды — превратить аллею в музей под открытым небом. Особое внимание уделят профессиям, без которых фабрика раньше не могла работать. Уже готов совместный проект Ольги и Светланы «Профессия», посвященный банкоброшнице — специалисту хлопкопрядильного производства. Впереди — образ присучальщицы. Энтузиасты расскажут гостям фабрики, чем занималась эта работница и какие задачи выполняла.