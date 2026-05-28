В Балашихе реконструируют участок улицы Шестой

В городском округе Балашиха продолжаются работы по реконструкции 500-метрового участка улицы Шестой. Проект предусматривает обновление дорожного полотна от пересечения с улицей Струве до улицы Главная.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил: «Сейчас работы ведутся на территории строящейся областной больницы: на будущем проезде уже начали укладывать асфальтобетонное покрытие».

После завершения работ на данном участке дорожники приступят к работам на проезжей части улицы Шестой. Общая строительная готовность объекта на данный момент составляет 15%.

Параллельно продолжаются работы по устройству дождевой канализации, готовность которой составляет 33%. Также строители ведут подготовку грунта к переустройству инженерных коммуникаций.

В рамках реконструкции планируется расширить дорожное полотно, обустроить тротуары и более 30 новых парковочных мест вдоль дороги. Дорога обеспечит комфортный проезд к строящейся областной больнице, а также к школе и детскому саду.

Завершить работы на дороге по госконтракту планируется в четвертом квартале 2027 года, однако открыть рабочее движение здесь могут уже в конце 2026 года.

Напомним, что в Балашихе в рамках масштабных мероприятий по модернизации улично-дорожной сети и для обеспечения подъезда к крупнейшей строящейся Балашихинской областной больнице в южной части города построят и реконструируют 9 дорог общей протяженностью порядка 13 километров.

