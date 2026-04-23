В Балашихе провели реверсную бизнес-миссию и экспортный форум

В подмосковной Балашихе впервые состоялось мероприятие, которое объединило форматы реверсной бизнес-миссии и экспортного форума. Организаторами выступили Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья, Торгово-промышленная палата Московской области и Торгово-промышленная палата Балашихи.

В рамках реверсной бизнес-миссии 30 подмосковных компаний из пищевой и строительной отраслей встретились с 10 ведущими закупщиками из Узбекистана. Закупочная сессия позволила компаниям наладить прямые контакты с потенциальными партнерами, обсудить продукцию и условия возможного сотрудничества.

Форум собрал более 60 участников, представляющих различные отрасли бизнеса. Они обсудили актуальные вопросы ведения внешнеэкономической деятельности и обменялись опытом экспортной работы. Участникам форума рассказали о господдержке компаний, развивающих экспорт, о работе с таможенными органами и оформлении сертификатов о происхождении товара.

«Подобный формат мероприятия стал нашим пилотным проектом, реализованным в Балашихе, и уже демонстрирует свою эффективность», — отметила Ольга Щеголева, исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД Московской области. Она добавила, что опыт Балашихи станет отправной точкой и в ближайшие полгода планируется провести аналогичные бизнес-мероприятия в других городах Подмосковья.