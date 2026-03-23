В Балашихе провели экскурсию по исторической фабрике

Экскурсию вела краевед Наталья Бобыкина. Она показала гостям заводские коридоры, старинный двор и другие объекты. Участники узнали историю происхождения названия города и осмотрели башню с часами «Биг-Бэн».

Представитель «Энтузиастов» Екатерина Шевченко сообщила: «В этом году стартовал второй сезон экскурсий по фабрике. Первый сезон запомнился нам большим количеством посетителей». По ее словам, иногда проводили по две прогулки в день из-за высокого спроса.

В новом сезоне организаторы подготовили тематические квесты и маршруты. Для записи нужно оставить заявку на сайте entuziast.org или позвонить по номеру +79267374185. Прогулка длится два часа, группы формируются от 10 до 25 человек. Допускаются дети старше 12 лет.

Автор текста и медиа: Виктория Фортуна